Ответственность за нарушения норм поведения мигрантами могут закрепить в КоАП регионов

Начальник ГУ МВД по вопросам миграции Валентина Казакова также предложила выработать подходы по недопущению образования этнических анклавов

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. МВД России предлагает внести в КоАП регионов ответственность для мигрантов за нарушения определенных норм поведения. Как отметила начальник главного управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова, приезжие иностранцы должны перенимать культуру коренного народа России, а не вносить свою.

"Культуру поведения приезжий-мигрант должен перенимать нашу, коренного населения, а не вносить свою культуру <...>. В настоящее время в региональных законодательных актах об административных правонарушениях нет подобных составов, мы предлагаем субъектам установить подобные составы за нарушения определенных норм поведения с учетом тех особенностей, которые свойственны тому или иному субъекту", - сказала Казакова на пленарном заседании IV Всероссийского форума "Народы России - национальная политика: современный этап".

Казакова также отметила, что МВД с учетом негативных тенденций маргинализации мигрантских общин предлагает закрепить в качестве одного из приоритетных направлений Стратегии государственной национальной политики РФ выработку подходов по недопущению образования этнических анклавов. При этом, по ее словам, в рамках государственной национальной политики важно сфокусировать усилия на мерах социально-экономического характера. "Причиной их [анклавов] образования становится специфическая инфраструктура экономической деятельности - рынки, стройки, общежития, в этих локациях возникает этно-профессиональный дисбаланс вследствие неэффективности регулирования и распределения миграционных потоков", - отметила начальник главка. Она также подчеркнула, что тенденция последних лет свидетельствует о переселении в Россию не только самих трудящихся мигрантов, но и членов их семей.

12 мая президент России Владимир Путин подписал указ, которым закрепил в Концепции государственной миграционной политики РФ необходимость российским властям принять меры, способствующие успешной адаптации иностранных граждан и их детей в российском обществе. Среди ключевых мер - создание условий, способствующих освоению ими русского языка и общепризнанных норм поведения.