В Москве ожидаются облачная погода и до плюс 8 градусов

Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Облачно с прояснениями, местами небольшой дождь и до плюс 8 градусов ожидаются в Москве в День народного единства. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от 6 до 8 градусов тепла. В ночь на воскресенье температура воздуха может опуститься до плюс 6 градусов, ожидается дождь.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах от плюс 3 до плюс 8 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до плюс 3 градусов.

Ветер юго-восточный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.