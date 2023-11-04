На Дальнем Востоке отметили День народного единства

В частности, в Бурятии испекли метровый пирог с изображением карты России и флагов всех регионов, а на Камчатке сварили суп из нерпы

ТАСС, 4 ноября. Жители Дальнего Востока отметили День народного единства народными гуляниями, спортивными соревнованиями и этнофестивалями с приготовлением национальных блюд. Самыми необычными кулинарными угощениями стали суп из нерпы, каша из рыбы и ягод на Камчатке, а также пирог размером 120 см на 80 см, который испекли в Бурятии, с изображениями карты России и флагов всех регионов, сообщили ТАСС организаторы праздничных мероприятий.

"Береговые коряки провели в центре Петропавловска-Камчатского, на берегу Авачинской бухты, традиционный национальный праздник "Хололо", он приурочен ко Дню народного единства. Гостей торжества угостили супом из нерпы, толкушей (каша из рыбы и ягод), лепешками и ароматным чаем. Также прошел обряд благодарения нерпы, подношения морю, земле и вулканам", - сообщили организаторы.

Таким обрядом на Камчатке "задабривают морского зверя". Люди надеются, что благодаря этому нерпа в большем количестве вернется в Авачинскую бухту летом следующего года.

В Бурятии в честь Дня народного единства испекли большой пирог с картой России и флагами всех 89 субъектов РФ. "Размеры богатырские - 120 на 80 сантиметров. Также пекари разместили на угощении цветы и колоски пшеницы: хлеб - символ общности и солидарности, он сопровождает нас на протяжении многих поколений", - отметили в Минсельхозе Бурятии, добавив, что пирог отправлен в социальную столовую при храме Святого Николая Чудотворца.

Этнофестивали и песня про героев

В Хабаровском крае и Еврейской автономной области в День народного единства проходят этнофестивали с выступлениями творческих коллективов и посещением достопримечательностей. В Биробиджане проводится I Дальневосточный этноконфессиональный туристический форум "Территория согласия", в программе - экскурсии к религиозным центрам и фестиваль "Кухни народов России". В Хабаровске перед местными жителями выступил военный ансамбль "Новороссия" из Луганской Народной Республики. "Это не просто артисты, а участники боевых действий, они проводят туры по линии боевого соприкосновенная для поддержки духа военнослужащих, занимаются гуманитарными акциями", - пояснили в региональном правительстве.

Во Владивостоке в праздничный день создали тематическую площадку "Средневековый городок" с кузницей, монетной мастерской и походным лагерем, а реконструкторы, облаченные в аутентичные костюмы, провели показательные бои. Здесь же организовали зону "ратных игр" с битвой на бревне, тиром для стрельбы из лука и рыцарскими поединками, прошел конкурс по самой быстрой сборке автомата Калашникова.

Якутске в честь праздника на площади Дружбы состоялся торжественный митинг, собравшиеся исполнили на якутском и русском языках песню об экипаже танка Т-80 "Алёша", который отразил атаку превосходящих сил противника на запорожском направлении. Военнослужащим из Якутии Филиппу Евсееву и Алексею Неустроеву, а также их сослуживцам Расиму Баксикову и Александру Левакову присвоены звания Героев РФ. "Этот праздник отмечается в нашей стране как уникальный день патриотизма, силы духа, единства. <...> Якутия является выдающимся примером того, как в мире, согласии, дружбе живут более 130 народностей, все религиозные конфессии, и все народы, населяющие нашу республику, сильны своим единством, поддержкой, взаимным уважением, при этом каждый из них сохраняет свою культуру, свои традиции - в этом наша сила", - сказал на митинге председатель правительства Якутии Кирилл Бычков.

В Амурской области в праздничный день состоялся концерт "Единая Русь", также открылась выставка работ мастеров декоративно-прикладного искусства. Десятки массовых мероприятий проходят во всех муниципалитетах Сахалина и Курил. В Чите на Титовской сопке в честь праздника прозвучал полуденный выстрел из гаубицы Д-30. В торжественной церемонии перед выстрелом приняли участие суворовцы и юнармейцы из поселка Агинское, а также представители разных диаспор Ассамблеи народов Забайкалья.

Забайкалье и Бурятия также отмечают пятилетие на Дальнем Востоке. В начале ноября 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче двух этих регионов из состава Сибирского в Дальневосточный федеральный округ. С тех пор на Республику Бурятия и Забайкальский край распространяются механизмы господдержки и преференции, действующие на Дальнем Востоке.