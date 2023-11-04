На выставке-форуме "Россия" представили костюмы скифских царей из Сибири

Посетители смогут примерить их в павильоне Тувы

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Точные копии костюмов скифских царей смогут примерить посетители выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве в павильоне Тувы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства республики.

В начале 2000-х годов археологи нашли на севере Тувы царские курганы, возведенные во второй половине VII в. до н. э. Место назвали Долиной царей. Там ученые обнаружили останки двух погребенных скифских царей - мужчины и женщины. У мужчины нашли золотую гривну - символ верховной власти, а у женщины - бирюзовые бусы, золотые бляхи, булавки. Состояние захоронения позволило восстановить одеяния царей.

"Специально чтобы приобщить к духу нашей республики посетителей выставки-форума "Россия", мы подготовили интересную экспозицию. Например, любой посетитель сможет примерить богатые наряды скифских правителей. Это точные копии великолепных одеяний скифских аристократов, в которых они были обнаружены археологами в нетронутом кургане в знаменитой Долине царей в Туве. В этих нарядах можно будет сфотографироваться", - сообщили в пресс-службе.

Копии скифских костюмов максимально приближены к реальным. "Вес костюмов около 20 кг", - пояснили организаторы. Также рядом с костюмами установлена фигура лошади тувинской породы. "Это маленькие и выносливые лошади, на таких ездили воины Чингисхана. Специально для выставки-форума фигуру тувинской лошади украсили упряжью с деталями из серебра, которую изготовил ювелир", - сообщили в пресс-службе.

О выставке

Международная выставка-форум "Россия" стартовала 4 ноября на площадке ВДНХ в Москве. Мероприятие будет проходить до 12 апреля 2024 года. Свои экспозиции представят все регионы России. Выставку посетят гости из СНГ, Латинской Америки, арабского мира и других дружественных стран. Подготовка к событию заняла семь месяцев.