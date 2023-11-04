Володин поздравил россиян с Днем народного единства

По словам спикера Госдумы, граждане России противостоят вызовам и угрозам все вместе

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в поздравлении с Днем народного единства заявил, что граждане России все вместе противостоят вызовам и угрозам, когда внешний враг пытается создать напряжение и внутренние конфликты.

"Сегодня граждане нашей страны, независимо от национальностей, вероисповедания, политических взглядов, все вместе противостоят вызовам и угрозам", - написал Володин в своем Telegram-канале.

Он добавил, что "внешний враг пытается создать напряжение и внутренние конфликты", но как показывает история, Россию "невозможно победить извне".

"Нам важно укреплять взаимопонимание, поддерживать и помогать друг другу, всегда помнить, что наши близкие защищают нашу Родину - Россию", - напомнил Володин.