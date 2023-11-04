Собянин поздравил москвичей с Днем народного единства

Мэр столицы отметил, что этот праздник напоминает о героических страницах истории всей страны

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей города с Днем народного единства и отметил, что этот праздник напоминает о героических страницах истории всей страны.

"С Днем народного единства, дорогие москвичи! Этот праздник напоминает нам о героических страницах истории нашей страны. И призывает к сплоченности перед лицом испытаний", - написал он в своем Telegram-канале.

Он добавил, что единство заряжает каждого энергией для больших дел на благо города и страны.

День народного единства отмечается в России с 2005 года. Праздник учрежден в память о том, как в ноябре 1612 года войска народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободили Москву от польских интервентов.