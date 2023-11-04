Гаглоев поздравил Путина и всех россиян с Днем народного единства

Как отметил президент Южной Осетии, россияне любой национальности и веры едины перед лицом исторических испытаний

ЦХИНВАЛ, 4 ноября. /ТАСС/. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев поздравил президента России Владимира Путина и всех россиян с Днем народного единства, отметив, что российские граждане, независимо от национальности и вероисповедания, всегда едины перед лицом исторических испытаний.

"От имени народа Республики Южная Осетия и от себя лично сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь народ Российской Федерации с государственным праздником - Днем народного единства! Это праздник гордости за Отечество, за ратную и трудовую историю страны, героизм и силу духа россиян. Патриотизм и солидарность, способность объединиться перед лицом внешней угрозы, сообща противостоять самым суровым вызовам всегда отличали многонациональный российский народ", - говорится в поздравлении Гаглоева, опубликованном на официальном сайте главы Южной Осетии.

Югоосетинский лидер выразил уверенность, что жители России, а равно и российские граждане за пределами страны, вне зависимости от национальности, вероисповедания и положения в обществе, будут всегда едины перед лицом исторических испытаний.

Гаглоев пожелал Путину здоровья и новых свершений на благо Российской Федерации, а всему народу России -добра, мира и благополучия.