Патриарх Кирилл объявил об обнаружении чудотворной Казанской иконы Богородицы XVI века

Долгое время она считалась утраченной

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл объявил об обнаружении чудотворной Казанской иконы Богородицы XVI века, долгое время считавшейся утраченной. Такое заявление он сделал перед началом литургии в Успенском соборе Кремля в День народного единства и празднования Казанской иконы, двое священнослужителей держали перед патриархом святыню в руках.

"Экспертиза вынесла заключение, что этот образ принадлежит той самой эпохе, в которую был создан чудотворный образ. И поскольку эта икона является как бы точной, точнейшей копией той созданной иконы, то совершенно очевидно, что не могло быть в то время создано две одинаковых иконы и что речь идет о чудотворном образе, о том самом образе, перед которым и Минин, и Пожарский молились. Это событие можно отнести к историческим событиям. Я не сразу решился на то, чтобы в храме обо всем этом сказать, но потом понял, что таить эту историю невозможно, о ней должен узнать наш народ и весь мир", - сказал патриарх.

Казанская икона Богородицы - одна из главных русских святынь, связанная с важнейшими событиями истории Российского государства и Русской православной церкви. Явилась в Казани в 1579 году, в царствование Ивана Грозного. Списки иконы получили большое распространение, многие известны как чудотворные, однако сам первообраз считался исчезнувшим. По словам предстоятеля РПЦ, в последние годы икона хранилась в патриаршей резиденции в Переделкине среди других икон в складском помещении.