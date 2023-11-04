"Движение первых" проводит акцию, приуроченную к открытию выставки-форума "Россия"

На ВДНХ выступают хор из 1 300 детей из разных регионов и исполнители

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Российское движение детей и молодежи ("Движение первых") проводит массовую акцию, приуроченную к открытию международной выставки-форума "Россия" и Дню народного единства, - хор из 1 300 детей из разных регионов и исполнители выступают на сцене в центре ВДНХ.

"Сейчас будет торжественное открытие. Будет уникальный флешмоб, у нас на сцене уникальный тысячный хор "Движения первых", - сказал журналистам глава правления движения Григорий Гуров.

Детский хор выступил на сцене, расположенной между главным павильоном ВДНХ и фонтаном "Дружба народов". Все участники хора были одеты в куртки и шапки с шарфами цветов российского флага.

В самом главном павильоне разместилась совместная экспозиция РДДМ и президентской платформы "Россия - страна возможностей" (РСВ). "У нас программа совместная с АНО "Россия - страна возможностей". Несколько залов. Это зал патриотизма, зал природного богатства, науки и технологии, силы характера, зал "Мы вместе", - пояснил Гуров.

"Сегодня мы открываем павильон "Первые в России - стране возможностей"! Я благодарю команды "Движения первых" и президентской платформы "Россия - страна возможностей" за проделанную работу. Семь тематических залов, через которые гостей проведет девочка из будущего по имени Вера, станут проводником в мир реализации мечты на протяжении всего посещения павильона", - сказал журналистам гендиректор "России - страны возможностей" Алексей Комиссаров. По его словам, в РСВ рассчитывают, что павильон посетят несколько миллионов человек.

Выставка-форум "Россия" пройдет с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Она продемонстрирует достижения государства в различных отраслях экономики.