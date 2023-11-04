Кончаловский считает нужным изолировать молодежь от влияния интернета по примеру Китая

По мнению режиссера, Россия избежит "технологической катастрофы", если также изолируется от влияния Запада

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Чрезмерная свобода информации может привести к деструктивным последствиям, российскую молодежь нужно изолировать от влияния интернета по примеру Китая. Такое мнение выразил народный артист РСФСР, режиссер Андрей Кончаловский в интервью РБК.

"Я считаю, что мы должны изолировать молодежь от страшного влияния интернета. Особенно я бы взял пример с китайской политики, где информацию надо контролировать. Свобода информации - не самое главное, потому что свобода информации используется прежде всего алчностью в нужном алчности направлении. Она, как правило, деструктивна. <…> Я вижу на своих детях и уже на внуках некие последствия абсолютной доступности информации", - сказал он, отвечая на вопрос, обернется ли катастрофой в будущем развитие информационных технологий и искусственного интеллекта, а также об их влиянии на молодое поколение.

При этом режиссер считает, что Россия избежит "технологической катастрофы", если также изолируется от влияния Запада. "Не только Россия, но огромные цивилизации - мусульманская, китайская, индийская - избегут такой участи, по которой движется западная цивилизация. Я думаю, что чем дальше, тем больше мы должны быть изолированы. Мы должны изолировать себя от Запада, ибо запад ничему хорошему нас не научит", - добавил Кончаловский.

Кончаловский - обладатель двух "Серебряных львов" Венецианского кинофестиваля. Режиссер отмечен за фильмы "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына" и "Рай", также режиссер получил специальный приз жюри за картину "Дом дураков". Среди его лент последних лет - "Грех" и "Дорогие товарищи!". В 2024 году запланирована премьера 16-серийного исторического фильма Кончаловского под рабочим названием "Хроники русской революции".