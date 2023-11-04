Ростех на выставке "Россия" даст возможность почувствовать себя сборщиком МС-21

В госкорпорации рассказали, что посетители выставки также смогут посидеть в кабине вертолета Ми-8/17 и самостоятельно "добыть" янтарь на макете карьера в Калининградской области

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" даст возможность посетителям выставки-форума "Россия" на ВДНХ немного побыть сборщиком авиалайнеров Ил-114 и МС-21, посидеть в кабине вертолета Ми-8/17 и самостоятельно "добыть" янтарь на макете карьера в Калининградской области. Об этом сообщили в пресс-сслужбе Ростеха.

"Специально для этого масштабного мероприятия был построен иммерсивный панорамный кинотеатр с 360-градусным обзором, который в рамках целого индустриального путешествия знакомит посетителей выставки с основными промышленными достижениями России. Зрители могут за небольшой промежуток времени проследить всю цепочку создания новых образцов техники от инжинирингового центра, где зарождается сама идея, до производства конечного продукта. Фильм показывает такие новейшие разработки Ростеха, как среднемагистральный пассажирский самолет МС-21, двигатель ПД-14, доставляющий грузы авиационный беспилотник БАС-200, легкий многоцелевой вертолет "Ансат", беспилотный карьерный самосвал "Юпитер-30", - сообщили там.

В Ростехе также рассказали, что посетители выставки смогут опробовать интерактивную игру "Сборка самолета", которая была создана специалистами Объединенной авиастроительной корпорации специально для форума и дает возможность примерить на себя роль авиаконструктора лайнеров Ил-114 и МС-21. Игра позволяет с помощью джойстика "собирать" фюзеляж лайнера: выбирать носовой, средний и хвостовой отсеки, а также крыло самолета и силовые установки. "Помимо этого, гости мероприятия, интересующиеся авиацией, могут увидеть на стендах различных регионов модели отечественных самолетов SJ-100, МС-21 и Ил-96, истребителя пятого поколения Су-57 и транспортного самолета Ил-76МД-90А", - пояснили в госкорпорации.

Кроме того, на стенде республики Бурятия будет установлена импровизированная кабина вертолета Ми-8/17, который производит Улан-Удэнский авиационный завод холдинга "Вертолеты России". Также будет представлена газовая турбина большой мощности ГТД-110М производства Объединенной двигателестроительной корпорации - с помощью интерактивного сенсорного монитора можно подробно рассмотреть силовую установку и познакомиться с производством и ее перспективами эксплуатации. На стенде Калининградской области, в которой ведет добычу янтарный комбинат Ростеха, находится интерактивный макет такого карьера. Тульская область представляет микрофоны завода "Октава", в том числе ламповый МКЛ-5000, выполненный в стиле ретро.

"Наша промышленность сейчас переживает настоящий подъем. Сегодня Ростех - это индустриальный хребет России, создающий высокотехнологичную и качественную продукцию. Мы реализуем важнейшие проекты сразу по нескольким стратегическим направлениям, например, в области гражданского авиастроения, микроэлектроники, энергетического машиностроения. Кроме того, нашей приоритетной задачей является обеспечение потребностей российских вооруженных сил в современном и эффективном оружии. Благодаря выставке-форуму "Россия" посетители могут познакомиться с самыми передовыми достижениями госкорпорации", - привели в пресс-службе слова исполнительного директора Ростеха Олега Евтушенко.

Выставка-форум "Россия" пройдет с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Она продемонстрирует достижения государства в различных отраслях экономики.