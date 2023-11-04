Презентация новых регионов на выставке "Россия" состоится в декабре

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Александр Малькевич при этом не назвал точную дату

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Единый день презентации новых регионов на форуме-выставке "Россия", которая открылась в субботу на ВДНХ, запланирован на декабрь. Об этом сообщил ТАСС сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате (ОП) РФ Александр Малькевич.

"В декабре готовится и, скорее всего, будет проведен единый день новых регионов, где посетители увидят их во всем великолепии. Я буду одним из ответственных за презентацию Херсонской области, думаю, мы приятно удивим многих гостей, - сказал Малькевич, не называя точную дату представления.

"Это позволит людям больше узнать о жителях новых регионов", - добавил он.

Как сообщил на выставке по видеосвязи глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, день ДНР запланирован на 16 декабря. "Мы приготовили обширную деловую, культурную, образовательную программу. Запланированы мероприятия в формате круглого стола, где обсудим вопросы информационной войны, встретимся с представителями из сферы здравоохранения. В рамках образовательного блока состоится лекция, а культурная программа включит выступление наших творческих коллективов, в том числе известного ансамбля песни и танца "Околица", - сказал он.

Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ открылась 4 ноября. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. В ней будут участвовать 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция. ТАСС выступает генеральным информационным агентством международной выставки-форума "Россия".