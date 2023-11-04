На выставке "Россия" открыли экспозицию Минтруда "Семья. Работа. Долголетие"

Для гостей павильона подготовили более 600 мастер-классов, лекций, встреч, кинопоказов и детских мероприятий

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Экспозицию "Семья. Работа. Долголетие" открыли на международной выставке-форуме "Россия" в выставочном пространстве Минтруда РФ. Более 600 мастер-классов, лекций, встреч, кинопоказов и детских мероприятий подготовили на период выставки для гостей павильона, передает корреспондент ТАСС.

"Мы открываем по-настоящему интерактивное пространство для всей семьи, где вы сможете узнать о лучших подходах в поиске работы, об огромных возможностях программы "Активное долголетие", а, пройдя через интерактивный тоннель, вы увидите, как шаг за шагом за 20 лет выросла целостная система поддержки семей с детьми", - сказала первый замминистра труда и социальной защиты России Ольга Баталина на открытии экспозиции.

Экспозицию поделили на три пространства: пространство заботы и возможностей, пространство поддержки и пространство карьеры. Так, в отделе заботы и возможностей на интерактивной карте собрали 8 тыс. различных секций, кружков и программ "Активного долголетия" по всей стране, в том числе - в новых регионах России.

В пространстве поддержки гости выставки, проходя по цифровому медиатоннелю, увидят эволюцию мер социальной поддержки для семей с детьми в период с 1991 по 2023 год. В конце их будет ждать консультационный пункт Социального фонда России - все желающие смогут получить содействие в оформлении помощи. А гости выставки, которые посетят пространство карьеры, смогут пройти профориентирование, найти работу мечты и увидеть профессии будущего в кадровом центре "Работа России".

В зоне павильона "Семья. Работа. Долголетие" во время "Дней регионов" представят практики "Активного долголетия" из разных регионов страны. Например, посетители смогут поучаствовать в обучающем тренинге азбуки Брайля с использованием аудиокниг от представителей Приморского края. Кроме того, представители Бурятии научат народной игре "Шагай наадан", а Амурская область проведет мастер-классы по изготовлению новогодних игрушек.

О выставке "Россия"

Международная выставка-форум "Россия" открылась 4 ноября на ВДНХ в Москве. Она продлится до 12 апреля 2024 года. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.