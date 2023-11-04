Орешкин: продолжительность жизни в России за десятилетие должна превысить 80 лет

В 2022 году она достигла почти 72,76 года

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Продолжительность жизни россиян в ближайшие 10 лет должна превысить отметку в 80 лет. Об этом заявил помощник президента РФ Максим Орешкин, выступая на марафоне общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия".

"Продолжительность жизни: 65 лет в 2000, в 2023 году этот показатель вырос до 74 лет. В США на 11 лет выше российской, - сказал он. - Да, мы еще немного отстаем, но у нашей системы здравоохранения есть много возможностей. Мы продолжим активно идти вверх по улучшению здоровья и качества жизни наших граждан. В ближайшее десятилетие задача выйти на 80 лет плюс, то есть превысить отметку продолжительности жизни выше 80 лет".

Согласно данным Росстата, показатели продолжительности жизни в России начали расти. В 2022 году продолжительность жизни выросла на 2,7 года, почти до 72,76 года. При этом, по данным статистического ведомства, в 2020-2021 годах произошел некоторый спад, после чего показатель снова вырос.

Лидером по ожидаемой продолжительности жизни в 2022 году оказался Центральный федеральный округ (73,95 года) - самый высокий уровень в Белгородской, Брянской и Владимирской областях.