Казанскую икону Божией Матери разместят в Казанском храме на Красной площади

Она долгое время считалась утраченной

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Подлинник чудотворной Казанской иконы Божией Матери будет размещен в Казанском храме на Красной площади, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В субботу перед началом литургии в Успенском соборе Кремля в День народного единства и празднования Казанской иконы он объявил об обнаружении чудотворной Казанской иконы Богородицы XVI века, долгое время считавшейся утраченной.

"Икона, которая сегодня находится у нас здесь, которая является чудотворной, будет возвращена в Казанский собор на Красной площади, куда она и предназначалась изначально. Откуда ее не то похитили, не то просто убрали - трудно сказать, но чудом Божиим явленная вновь, она по моему благословению будет направлена снова в Казанский собор, что на Красной площади, для того чтобы созданный специально для нее дом Божий вновь наполнился благодатью, источаемой от этой чудотворной иконы", - сказал патриарх после литургии.

Он пригласил каждого, кто посещает Москву и Красную площадь, зайти в Казанский собор и поклониться святыне, сделав себя сопричастным великой гражданской и духовной истории страны, исполненной подвигов и "чудесами, проистекающими от этого великого образа".

Казанская икона Богородицы - одна из главных русских святынь, связанная с важнейшими событиями истории Российского государства и Русской православной церкви. Явилась в Казани в 1579 году, в царствование Ивана Грозного. Списки иконы получили большое распространение, многие известны как чудотворные, однако сам первообраз считался исчезнувшим. По словам предстоятеля РПЦ, в последние годы икона хранилась в патриаршей резиденции в Переделкине среди других икон в складском помещении.