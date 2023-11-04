На выставке "Россия" организовали мастер-классы для детей по управлению БПЛА

Мероприятия проходят на стенде "Просвещение" в павильоне "Россия - моя история"

МОСКВА, 4 ноября. /Корр. ТАСС Варвара Соболева/. Мастер-классы по управлению беспилотными летательными аппаратами и роботами, а также программированию, рисованию и медицине организованы в рамках образовательной экспозиции на международной выставке-форуме "Россия" в Москве на ВДНХ, передает корреспондент ТАСС.

Мероприятия проходят на стенде "Просвещение" в павильоне "Россия - моя история". На стенде открыто несколько классов для практических занятий. Три из них будут работать на протяжении всего времени выставки: первый посвящен программированию, робототехнике и искусственному интеллекту. Участники смогут поработать с 3D-моделями, разделенными по предметам. Всего в систему загружено 775 моделей по физике, биологии, истории, и другим направлениям.

Перед ним организован мастер-класс по управлению роботами, а также небольшая полетная зона, где участники смогут освоить управление беспилотным летательным аппаратом. Кроме того, здесь присутствует VR-зона, с помощью которой, в частности, можно посетить музей специальной военной операции.

В классе исследований желающим предлагают поработать с микроскопами, медицинскими приборами, а также измерить давление, провести различные опыты. В классе литературы и дизайна можно создать поделки, принять участие в мастер-классе по рисованию и познакомиться с творчеством великих русских писателей.

Кроме того, на стенде организованы площадки различных активностей, которые будут меняться в течение всего периода выставки, а также зоны федеральных детских центров "Артек", "Орленок", "Смена", "Океан", "Алые паруса", где их воспитанники рассказывают о деятельности лагерей, а также угощают мороженым и сладостями.

Открытие экспозиции

В церемонии открытия экспозиции принял участие министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, генеральный директор российского общества "Знание" Максим Древаль.

"У нас многонациональная страна, которая побеждает, которая идет вперед, и которая делает все для того, чтобы наше юное поколение, чтобы вы, уважаемые ребята, студенты, развивались. Развивали свои таланты, воплощали свои мечты. И сегодня мы вас, ваших родителей, всех приглашаем посетить город детства", - сказал Кравцов.

Также Фальков, Кравцов и Древаль в ходе церемонии передали детям-участникам "ключ знаний". Глава Минпросвещения пригласил их посетить иммерсивную выставку о российской системе образования.

Международная выставка-форум "Россия" пройдет с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.