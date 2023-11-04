Более 200 луганчан приняли участие в пробежке ко Дню народного единства

Акция организована реготделением "Молодой Гвардии Единой России"

ЛУГАНСК, 4 ноября. /ТАСС/. Более 200 жителей города Луганска, в том числе молодежные активисты, приняли участие в "Русской пробежке", организованной реготделением "Молодой Гвардии Единой России". Об этом ТАСС сообщил депутат Народного совета (парламента) ЛНР, руководитель луганского реготделения "Молодой гвардии Единой России" Михаил Голубович.

"С 2014 года была заложена традиция [в ЛНР], где молодые люди бегут по центральным улицам, по центру города Луганска, кричат кричалки, <….> которые символизируют единство и силу нашего народа. В пробежке принимают участие молодежь Луганска, жители Луганска, "Молодая гвардия Единой России", "Движение первых", представители иных НКО. <…> Я думаю, что порядка 200 человек [принимают участие], но люди присоединяются, мы никому не можем отказать", - сказал он.

Участники "Русской пробежки" собрались у стадиона "Авангард" на улице Оборонной и пробежалась до сквера имени Героев "Молодой гвардии", расположенного на улице Советской.

День народного единства ежегодно отмечается в России 4 ноября. Праздник, учрежденный в 2005 году по инициативе Межрелигиозного совета, посвящен событиям 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.