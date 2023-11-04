Минпросвещения запустит для учителей проект повышения квалификации по другому предмету

Он получит название "За горизонтами предмета"

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Минпросвещения РФ в следующем году запустит проект "За горизонтами предмета" для учителей-предметников, которые хотят повысить свою квалификацию в другой дисциплине. Об этом журналистам рассказал глава ведомства Сергей Кравцов.

"На встрече с президентом России один из учителей сказал, что нужна новая программа повышения квалификации в той области, которой интересуются ученики. Если учитель ведет русский язык и литературу, а класс, где он классный руководитель, имеет естественно-научную специализацию, педагогу тоже интересны те темы, которые изучают дети. Со следующего года мы организуем проект "За горизонтами предмета" для тех учителей, которые хотят повысить свою квалификацию в области другого предмета", - сказал он в кулуарах международной выставки-форума "Россия" в Москве на ВДНХ.

Ранее эту идею поддержал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с финалистами конкурса "Учитель года". Он отмечал, что это будет создавать лучшие конкурентные условия.