Хуснуллин сообщил, что восстановление новых регионов завершат в ближайшие два-три года

Вице-премьер отметил, что развитие инфраструктуры новых регионов является непростой задачей из-за большого количества разрушений

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Восстановление Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей будет завершено в ближайшие два-три года. Об этом в ходе трансляции на сайте российского общества "Знание" сообщил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.

"Команда сформирована, и я думаю, что в ближайшие два-три года мы восстановим эти регионы, - сказал Хуснуллин о новых субъектах РФ. - У нас есть программа социально-экономического развития регионов, где задача поставлена - вывести уровень жизни регионов до среднероссийского уровня".

Вице-премьер отметил, что развитие инфраструктуры новых регионов - непростая задача из-за большого количества разрушений. Тем не менее, по словам Хуснуллина, за последние полтора года восстановлено 9,8 тыс. объектов, на стройках работают более 36 тыс. строителей.