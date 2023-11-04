4 ноября, 09:09

Хуснуллин сообщил, что восстановление новых регионов завершат в ближайшие два-три года

Вице-премьер отметил, что развитие инфраструктуры новых регионов является непростой задачей из-за большого количества разрушений

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Восстановление Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей будет завершено в ближайшие два-три года. Об этом в ходе трансляции на сайте российского общества "Знание" сообщил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.

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"Команда сформирована, и я думаю, что в ближайшие два-три года мы восстановим эти регионы, - сказал Хуснуллин о новых субъектах РФ. - У нас есть программа социально-экономического развития регионов, где задача поставлена - вывести уровень жизни регионов до среднероссийского уровня".

Вице-премьер отметил, что развитие инфраструктуры новых регионов - непростая задача из-за большого количества разрушений. Тем не менее, по словам Хуснуллина, за последние полтора года восстановлено 9,8 тыс. объектов, на стройках работают более 36 тыс. строителей. 

Теги:
РоссияХуснуллин, Марат Шакирзянович
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