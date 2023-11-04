Ставрополье планирует применять авиацию для устранения последствий засухи

Глава региона Владимир Владимиров отметил, что из-за недостатка осадков во многих территориях края установилась высокая и чрезвычайная пожароопасность

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Власти Ставрополья из-за засухи рассматривают возможность применения самолета Росгидромета для обеспечения осадков. Об этом сообщил ТАСС глава региона Владимир Владимиров на площадке Международной выставки-форума "Россия".

"Мы рассматриваем такую возможность, в бюджет следующего года заложили [необходимое финансирование]. <...> Если мы его будем использовать, то только для влагозарядки и только по погоде", - сказал он.

По данным краевого центра по гидрометеорологии, из-за недостатка осадков во многих территориях Ставрополья установилась высокая и чрезвычайная пожароопасность. "Мы третий год находимся в такой ситуации. Здесь в большей степени мы рассчитываем не на самолет Росгидромета, а на увеличение объемов страхования", - отметил Владимиров.

Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ открылась 4 ноября. Она продлится до 12 апреля 2024 года. В ней будут участвовать 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция. ТАСС выступает генеральным информационным агентством международной выставки-форума "Россия".