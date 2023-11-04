4 ноября, 09:12
Пандемия COVID-19

В Думе возобновят тестирование депутатов на коронавирус

Гавриил Григоров/ ТАСС
© Гавриил Григоров/ ТАСС

Речь идет о проведении тестов перед началом рабочей недели, уточнили в пресс-службе палаты

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Тестирование депутатов Госдумы на коронавирус будет возобновлено на следующей неделе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе палаты.

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"В Госдуме возобновляется тестирование депутатов на COVID-19", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что речь идет о проведении тестов перед началом рабочей недели.

Как сообщил ТАСС источник в палате, возобновление тестирования связано с тем, что "несколько депутатов и сотрудников аппарата заболели".

Роспотребнадзор 31 октября сообщал, что количество зарегистрированных в РФ случаев заражения коронавирусной инфекцией по итогам 43-й недели составило более 26 тыс., показатель заболеваемости составил 18,32 на 100 тыс. населения. Ранее в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили, что заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю возросла на 30,1%. 

Теги:
РоссияПандемия COVID-19
© Информационное агентство ТАСС
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