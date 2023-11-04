4 ноября, 09:10,
обновлено 4 ноября, 09:38
Международная выставка-форум "Россия"

Чернышенко заявил, что более 110 млн россиян зарегистрированы на "Госуслугах"

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Валерий Шарифулин/ ТАСС
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Они каждый день получают миллионы различных государственных услуг, сообщил вице-премьер РФ

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/ Свыше 110 млн россиян зарегистрированы на портале "Госуслуг" и ежедневно получают миллионы различных услуг. Об этом в ходе открытия экспозиции "Мир цифры" на выставке-форуме "Россия" сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

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"На нашем портале "Госуслуги" уже более 110 млн пользователей, которые каждый день получают миллионы различных государственных услуг", - сказал он.

Вице-премьер добавил, что работа по усовершенствованию портала будет продолжена, чтобы по всей стране была возможность доступа к быстрому интернету, государственным цифровым услугам.

Международная выставка-форум "Россия" пройдет с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума. 

Теги:
РоссияЧернышенко, Дмитрий НиколаевичМеждународная выставка-форум "Россия"
© Информационное агентство ТАСС
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