Кравцов сообщил, что Россия вошла в десятку стран по качеству школьного образования

По словам главы Минпросвещения, сейчас большое внимание уделяется зарплатам учителей

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Россия вошла в десятку стран с лучшим школьным образованием, рассказал журналистам министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Сегодня наша страна вошла в десятку стран по качеству школьного образования, строятся новые школы по поручению президента, идет большая программа обновления школ, ремонта", - сказал он в кулуарах международной выставки-форума "Россия" в Москве на ВДНХ.

Он отметил, что сейчас большое внимание уделяется зарплатам учителей. Средняя зарплата учителя, по словам главы министерства, соответствует средней по экономике.

Кравцов также рассказал, что сейчас педагогическое образование пользуется высоким спросом среди абитуриентов, по итогам приемной кампании 2023 года это направление было вторым по популярности.

Международная выставка-форум "Россия" пройдет с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.