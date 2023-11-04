День народного единства станет отдельной темой в учебнике истории для 5-9 классов

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов напомнил, что учебник планируется подготовить к следующему учебному году

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Отдельная тема в новом учебнике истории для 5-9 классов будет посвящена Дню народного единства, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Праздник, День народного единства, обязательно войдет как отдельная тема в новый учебник истории для 5-9 классов. И мы расскажем о том выдающемся подвиге Минина и Пожарского и наших соотечественников, которые освободили нашу страну, сплотились во имя России", - сказал он, выступая на марафоне "Знание" в рамках выставки-форума "Россия" в Москве на ВДНХ.

Он напомнил, что учебник планируется подготовить к следующему учебному году.

День народного единства отмечается в России с 2005 года. Праздник учрежден в память о событиях ноября 1612 года, когда войска народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободили Москву от польских интервентов.

О форуме

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.