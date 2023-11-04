Более 10 тыс. человек записались на концерты и экскурсии выставки-форума "Россия"

Заммэра Москвы Наталья Сергунина отметила, что ежедневно в рамках выставки будут проходить сотни событий

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Число зарегистрировавшихся на ближайшие экскурсии и концерты, которые будут проходить на международной выставке-форуме "Россия", превысило 10 тыс. человек, сообщила пресс-служба столичного комитета по туризму.

"Сейчас можно записаться на одну из семи экскурсий по экспозициям регионов, а также на концерты, спектакли и многое другое. Ежедневно в рамках выставки будут проходить сотни событий. На ближайшие уже зарегистрировались больше 10 тыс. человек", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Уточняется, что на настоящий момент больше всего гостей зарегистрировалось на выступление хора Сретенского монастыря. Также москвичи и туристы охотно записываются на выступления симфонических оркестров, коллектива "Пролетарское танго" и концерт "Джаз на краю земли". В пресс-службе добавили, что в списке экскурсий по экспозиции - тематические "Цифровое погружение", "Родная страна", "Зеленый путь", "Арт-тропа", "Умная энергетика", "Мой успех" и флагманская "Россия - это мы". Кроме того, предусмотрены дополнительные маршруты "ВДНХ" и "Телемост", участники которых познакомятся с территорией выставочного комплекса и побывают в телецентре "Останкино".

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все российские регионы. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.