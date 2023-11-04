Крым на выставке "Россия" будет обновлять экспозицию каждые 10 дней

На стенде региона на выставке представлено более 200 достижений, которыми гордится республика

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Республика Крым будет обновлять свою экспозицию на Международной выставке-форуме "Россия" каждые 10 дней, сообщила журналистам министр финансов республики Ирина Кивико на площадке выставки-форума.

"Так много у нас идей, которые мы хотели бы показать здесь и рассказать, что мы разделили выставку с 4 ноября на десятидневную. Каждые 10 дней у нас будет полностью меняться экспозиция. <...> У нас большой видеоряд о Крыме, мы будем его менять. У нас будет очень много интерактива - выставок, конкурсов, будет даже брейк-данс", - сказала Кивико.

По ее словам, на стенде региона на выставке представлено более 200 "достижений, которыми гордится Крым".

"Это выставка о людях и про людей. Нам сеть, кем гордиться. Это и наши врачи, и наши педагоги, и наши спортсмены, и наши творческие личности, и амбассадоры, которых выбирали крымчане. Мы - единственный субъект, который своих представителей выбирает голосованием в Telegram-каналах", - отметила она.

О форуме

Международная выставка-форум "Россия" пройдет с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.