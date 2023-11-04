На выставке-форуме "Россия" открылся Дом молодежи

Он будет работать до 12 апреля 2024 года, заявила руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Дом молодежи на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ начал свою работу, старт ей дала руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева.

"Проект, частью которого мы сегодня становимся, - это проект выставки-форума "Россия", он действительно беспрецедентный по своим масштабам. И в эти полгода на площадке ВДНХ собираются все главные достижения нашей страны за последние несколько десятилетий. И очень здорово, что частью этих достижений становимся мы с вами - молодые ребята, достижения каждого из вас", - сказала Разуваева во время торжественного открытия.

По ее словам, дом - это место, куда всегда хочется вернуться, где можно получить поддержку. "И в этом смысле Россия - это сегодня дом молодежи по-настоящему", - добавила она.

"У нас огромное количество возможностей сегодня в стране создано для молодых. И как раз наш Дом молодежи призван продемонстрировать эти возможности, поделиться теми достижениями, которые есть в молодежной политике за последние годы", - сказала позже Разуваева журналистам. Она отметила, что дом будет работать до конца выставки. "Здесь развернут штаб [акции] "Мы вместе", где ты можешь помочь нашим военнослужащим, где ты можешь подготовить новогодний подарок детям и многое другое. Если мы говорим про пространство карьеры, то ты можешь пройти здесь собеседование, тебе помогут заполнить резюме и потенциально можешь получить здесь приглашение на стажировку", - резюмировала глава агентства.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.