Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

Вместе с президентом в возложении приняли участие главы традиционных конфессий, а также представители общественных и молодежных организаций

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. Традиционная церемония приурочена к отмечаемому в стране Дню народного единства.

Вместе с Путиным в возложении цветов приняли участие главы традиционных конфессий, а также представители общественных и молодежных организаций.

Как ранее сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, других мероприятий у Путина на 4 ноября не запланировано.

День народного единства отмечается в России с 2005 года. Праздник учрежден в память о том, как в ноябре 1612 года войска народного ополчения под предводительством Минина и Пожарского освободили Москву от польских интервентов.

Путин в своих выступлениях называл тот период судьбоносным для страны. Он обращал внимание, что в начале XVII века Россия "стояла на грани утраты своего суверенитета, могла навсегда исчезнуть с карты Европы и мира". Однако, добавлял президент, народ России не допустил этого и, объединившись в рядах ополчения Минина и Пожарского, "отстоял родную землю, избавился от интервентов, захватчиков и предателей, восстановил сильную власть, положил конец междоусобным склокам, взял на себя ответственность за спасение страны и открыл дорогу для возрождения и укрепления России".

Памятник Минину и Пожарскому был установлен на Красной площади около 200 лет назад. Это первый скульптурный монумент Москвы - прежде в честь важных исторических событий устанавливали триумфальные арки, часовни и храмы. Памятник создавался на народные пожертвования, и работа над ним продолжалась даже во время Отечественной войны 1812 года.

Участники церемонии

Среди участников церемонии представители религиозных организаций: Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, муфтий, председатель Духовного управления мусульман РФ Равиль Гайнутдин, муфтий, председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев, муфтий, председатель Духовного собрания мусульман РФ Альбир Крганов. Также присутствовали дид хамбо лама Буддийской традиционной сангхи России Даши-Нима Содномдоржиев, главный раввин России Федерации еврейских общин России Берл Лазар, раввин, президент Федерации еврейских общин России Александр Борода, раввин, вице-президент Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений в России Иван Сусайков. К ним присоединились архиепископ, глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви Езрас, митрополит Московский и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви Корниллий и начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской Сергей Ряховский.

На возложение пришли представители движения Народный фронт "За Россию", в частности участники движения из Донецкой Народной Республики Михаил Логачев, Иван Наумов, Владислав Новицкий, участник из Камчатского края Александр Бессонов, Екатерина Полухина из Москвы, Валерия Лысаченко из Воронежа, Петр Мамонтов из Нижневартовска, Анна Таранова из поселка Маслова Пристань (Белгородская область). Кроме того, пришли представители Запорожской области: руководитель организации "Юг молодой" Юлия Клименко, командир отряда регионального отделения "Всероссийского студенческого корпуса спасателей" Анна Лисова.

Также на мероприятии присутствовали представители проекта "Мы вместе" и российских молодежных организаций. В числе участников и представители патриотических движений "Юнармия", "Поисковое движение России", "Движение первых" и "Волонтеры Победы", военно-патриотического центра "Вымпел", подшефные госфонда "Защитники отечества".