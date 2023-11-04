4 ноября, 10:28
Международная выставка-форум "Россия"

Кравцов сообщил, что пока не планируют отказ от оценок по музыке и физкультуре

Глава Минпросвещения считает, что пятибалльная система подходит для оценки по этим предметам

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Отказ от оценок по пятибалльной шкале и переход к системе "зачет/незачет" по таким предметам, как музыка, рисование и физкультура, в школах пока не планируется. Об этом рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов, выступая на марафоне "Знание" в рамках выставки-форума "Россия" в Москве на ВДНХ.

"Пока нет, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Это решение той или иной школы в зависимости от уровня работы по тому или иному предмету. Лично я считаю, что пятибалльная система оценивания достаточно хорошо может оценить знания в том числе по музыке, физкультуре и другим предметам", - сказал он.

Международная выставка-форум "Россия" пройдет с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума. 

Теги:
Кравцов, Сергей СергеевичРоссияМеждународная выставка-форум "Россия"
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