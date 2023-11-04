На форуме "Россия" познакомят с профессиями защитников природы

Объединенная экспозиция заработала в павильонах "Природоград" и "Природоград. Город профессий"

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Ведомства структуры Минприроды открыли объединенную экспозицию в двух павильонах: "Природоград" и "Природоград. Город профессий" на выставке-форуме "Россия". Посетители смогут попробовать себя в природоохранных специальностях и узнать о дикой природе страны.

"В нашем природоохранном блоке трудятся более 80 тыс. человек. Среди них экологи и геологи, лесники и полярники, климатологи и метеорологи, гидрологи, инспекторы и ученые заповедных территорий. Сотрудники территориальных органов и наших институтов работают по всей стране. Вместе мы храним и приумножаем наше национальное достояние - богатейшее природное наследие. Гордимся и уверенно продолжаем защищать природу России. Мы на этой выставке планируем большое количество мероприятий, будем показывать документальное кино для взрослых и детей о дикой природе России, проводить открытые мероприятия", - сказала на открытии заместитель председателя российского правительства Виктория Абрамченко.

На открытии "Природограда" в прямом эфире флаг России подняли в самых крайних точках, где работают сотрудники подведомственных учреждений Минприроды. На севере этим местом стала ледостойкая самодвижущаяся платформа "Северный полюс", на которой ученые проводят исследования Арктики. На юге - станция "Прогресс" в Антарктиде. На западе - национальный парк "Куршская коса" в Калининградской области. И на востоке - чукотский национальный парк "Берингия", где находится крайняя восточная точка России - мыс Дежнева.

В "Природограде" можно узнать про экологическое законодательство, сохранение лесов и водоемов, охрану природы, изучение климата, недропользование, метеорологию, ликвидацию свалок, обращение с отходами. Так, раздельному сбору мусора и вторичной переработке посвящена лаборатория, где покажут и расскажут, во что может превратиться, например, пластиковая бутылка, если ее правильно утилизировать. Часть павильона посвящена восстановлению и сохранению водоемов.

В "Природограде. Город профессий" дети смогут почувствовать себя в роли лесного пожарного и летчика-наблюдателя, пилотирующего самолет, который вызывает искусственные осадки. Кроме того, все желающие смогут вырастить свое цифровое дерево: ель, березу или дуб. Стать на время геологом и открыть месторождение драгоценных металлов можно в интерактивном пространстве недропользования. Там же можно попробовать профессии гляциолога, метеоролога и полярника. По пятницам дети смогут провести прогноз погоды в эфире одного из федеральных телеканалов.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.