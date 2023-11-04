Патрушев рассказал, как в конце 90-х офицеров ФСБ в форме могли скинуть под поезд

Секретарь Совбеза отметил, что, когда возглавлял ФСБ, приказал сотрудникам ездить в метро только в гражданской одежде

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев рассказал, что в 1990-х сотрудникам ФСБ было опасно появляться в форме, поэтому он даже приказал им ездить в метро только в гражданской одежде.

В выступлении на марафоне общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия" он подробно остановился на трудностях, которые страна переживала в 1990-х годах.

"Представьте себя, будучи директором ФСБ, я вынужден был подписать приказ о том, чтобы сотрудники академии [ФСБ] ни в коем случае не ездили на службу в форме, а только в "гражданке". Было два случая, когда только за то, что эти молодые ребята появлялись в метро в форме, их скинули под поезд. Такое было отношение к людям в форме", - поделился секретарь Совбеза РФ.

Патрушев возглавлял ФСБ в 1999-2008 годах.