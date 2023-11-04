В Херсонской области впервые проходят масштабные торжества ко Дню народного единства

Сотни зрителей собрались на "Фестиваль национальностей" и концерт в парке имени Шевченко города Геническа

ГЕНИЧЕСК/НОВОАЛЕКСЕЕВКА /Херсонская область/, 4 ноября. /ТАСС/. Власти Херсонской области впервые организовали для жителей региона масштабные торжества ко Дню народного единства. Сотни зрителей собрались на "Фестиваль национальностей" и концерт в парке имени Шевченко города Геническа, передает корреспондент ТАСС.

"Правительство Херсонской области, администрации районов и городов по всей территории региона проводят объединяющие мероприятия - праздник Дня народного единства. Наверное, впервые, потому что в прошлом году в этот день был окончательно оставлен Херсон - это оставило большую рану в душе и сердце херсончан. Но мы воспрянем духом и следующий праздник, надеюсь, отметим уже на проспекте Ушакова или в парке имени Шевченко в Херсоне", - сказал в беседе с корреспондентом ТАСС министр молодежной политики области Игорь Астранин.

Активисты молодежных организаций нарисовали тематическое граффити "89 = 1", символизирующее единство всех регионов России. Открылась фотовыставка народов России, прошел массовый хоровод в традиционных национальных костюмах.

В Доме культуры поселка Новоалексеевка праздничный концерт начался с торжественного исполнения гимна России. "Наша Новоалексеевка - центр этого большого, огромного праздника. Он не только самый крупный поселок городского типа Херсонской области, но и уникальное место, где вместе уже более 50 лет живет в мире и согласии многонациональная наша огромная семья. С одной стороны мы видим прекрасную нашу церковь православную, с другой стороны у нас мечеть. Мы дружим, встречаем такие праздники. У нас еще ни разу не было проблем, ссор на межнациональной, межконфессиональной основе", - отметил со сцены глава администрации Новоалексеевки Асан Алиев.

Активисты "Единой России" представили жителям поселка федеральный проект "Я в России", направленный на интеграцию в правовое и экономическое пространство страны. Специалисты МФЦ и социального фонда провели во время праздника выездной прием граждан.

День народного единства отмечается в России с 2005 года. Праздник учрежден в память о событиях ноября 1612 года, когда войска народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободили Москву от польских интервентов.