4 ноября, 10:44
Международная выставка-форум "Россия"

Патрушев считает, что интернетом пользоваться нужно, но с умом

По словам секретаря Совбеза РФ, детям стоит сначала набрать багаж знаний

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Интернет помогает получить нужную информацию, но он содержит и много лжи. Поэтому детям стоит сначала набрать багаж знаний, а для этого - читать книги, считает секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

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"Когда дети пользуются интернетом, это их очень увлекает. Это эдакая захватывающая игра, безусловно. И, на самом деле, интернетом пользоваться надо. Но нужно понимать и отличать, что там является достоверным, а что специально внедряется в сознание и является ложным", - заметил он, выступая на марафоне общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия".

По мнению Патрушева, детям различить это очень сложно. "Поэтому им сначала нужно набрать определенный уровень знаний, чтобы был фундамент", - указал он. Секретарь Совбеза РФ считает, что сформировать такой фундамент помогают школа и чтение.

"Наши дети должны как можно больше читать достоверной информации, а именно - книг. Общаться надо больше с книгами, а не с интернетом", - подчеркнул он.

  

Теги:
Патрушев, Николай ПлатоновичРоссияМеждународная выставка-форум "Россия"
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