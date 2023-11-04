Патрушев считает, что интернетом пользоваться нужно, но с умом

По словам секретаря Совбеза РФ, детям стоит сначала набрать багаж знаний

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Интернет помогает получить нужную информацию, но он содержит и много лжи. Поэтому детям стоит сначала набрать багаж знаний, а для этого - читать книги, считает секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"Когда дети пользуются интернетом, это их очень увлекает. Это эдакая захватывающая игра, безусловно. И, на самом деле, интернетом пользоваться надо. Но нужно понимать и отличать, что там является достоверным, а что специально внедряется в сознание и является ложным", - заметил он, выступая на марафоне общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия".

По мнению Патрушева, детям различить это очень сложно. "Поэтому им сначала нужно набрать определенный уровень знаний, чтобы был фундамент", - указал он. Секретарь Совбеза РФ считает, что сформировать такой фундамент помогают школа и чтение.

"Наши дети должны как можно больше читать достоверной информации, а именно - книг. Общаться надо больше с книгами, а не с интернетом", - подчеркнул он.