Дни Москвы на выставке-форуме "Россия" пройдут 4 и 5 ноября

Центральной частью программы, посвященной столице, станут цифровое шоу и театрализованное представление

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Цифровое шоу о разных эпохах жизни столицы и театрализованное представление "Окна Москвы" пройдут на Днях Москвы в рамках региональной программы выставки-форума "Россия" 4 и 5 ноября, сообщила пресс-служба городского комитета по туризму.

"На площадке выставки состоятся Дни регионов, в рамках которых каждый субъект Российской Федерации презентует свои достижения в различных сферах. Первыми пройдут Дни Москвы - с 4 по 5 ноября. Пространство столицы, ставшее центральной экспозицией павильона №75, раскроет ее потенциал в различных сферах - в том числе через интерактивный рассказ о прошлом, настоящем и будущем города", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди тем - комфортная городская среда, инновационное развитие и предпринимательство, молодежная политика и образование, транспортный каркас Москвы, умный город, промышленность и другие. Центральной частью программы, посвященной столице, станут цифровое шоу Москвы и театрализованное представление "Окна Москвы". Среди других мероприятий танцевальный мастер-класс "В ритме Москвы", модный показ "Стильный мегаполис", музыкальные выступления "Московский бит" и "Прогулка по Москве".

В пресс-службе добавили, что цифровое шоу покажет, как свершалась история города и происходили события жизни столицы, которые двигали прогресс - от строительства белокаменного Кремля и первой печатной книги до появления технопарков, - отправной точкой путешествия станет 1147 год, дата зарождения Москвы как города. В ходе музыкально-поэтической композиции "Окна Москвы" артисты прочтут стихи и письма-воспоминания о городе, монологи и диалоги персонажей будут чередоваться с музыкальными номерами. Кроме того, в интерактивной части "Москва - город твоих путешествий!" рекомендательная система туристического сервиса Москвы Russpass проанализирует ответы на несложные вопросы гостя и создаст для него маршрут поездки. Его можно будет получить в распечатанном виде на сувенирной открытке.

О форуме

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.