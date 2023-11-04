Дед Мороз из Югры согрел гостей выставки "Россия" самым длинным в стране шарфом

В правительстве региона добавили, что первыми, кто побывал на стенде, стали 50 школьников из Нижневартовска

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 ноября. /ТАСС/. Дед Мороз с шарфом более 100 метров длиной встретил первых посетителей стенда Югры на форуме-выставке "Россия", сообщается в телеграм-канале окружного правительства.

"На стенде Югры участников и гостей площадки встретил Дед Мороз, который "согрел" посетителей самым длинным шарфом в России. Длина изделия - 103 м, самый длинный фрагмент - более 35 м. В течение месяца шарф вязали 25 мастериц. Аксессуар занесен в книгу рекордов России", - говорится в сообщении.

В правительстве региона добавили, что первыми, кто побывал на стенде Югры, стали 50 школьников из Нижневартовска. Всего более 1,7 тыс. школьников и студентов автономного округа побывают на ВДНХ. По данным властей региона, слоган стенда - "Увидеть Югру - влюбиться в Россию". Здесь демонстрируются основные достижения Ханты-Мансийского автономного округа в науке, образовании, культуре, здравоохранении, туризме. Особое внимание будет уделено развитию экономики, промышленности и реализации в регионе крупных инвестиционных проектов. Самым запоминающимся элементом в экспозиции является фотозона "Археопарк", где можно будет сфотографироваться с мамонтом и услышать историю объекта, при этом он оживает при наведении камеры телефона на QR-код. Стенд также посетят дети из Макеевки (ДНР).

Как сообщал ТАСС генеральный директор Фонда развития Югры Роман Колупаев, Ханты-Мансийский автономный округ представит на выставке-форуме "Россия", в частности, нейросеть Vika, отвечающую на вопросы посетителей о регионе в аудиовизуальном формате на экране площадью около 20 м. В целом идея экспозиции автономного округа заложена в формате прохождения квеста "Путешествие по Югре".

Оформление содержит акценты и стилистику четырех времен года. Осень - узоры народов ханты и манси, весна - голубые оттенки, символизирующие слияние Оби и Иртыша, лето - зеленый мох, лесные богатства Югры, зима - белый тон, символизирующий белый снежный регион. Здесь пройдут лекции, конференции, форумы, семинары и презентации. На фестивале гастрономических традиций автономного округа состоятся представление и дегустация национальных блюд коренных малочисленных народов Севера - ханты и манси, в частности, из мяса оленя. Также гости стенда смогут познакомиться с окружными творческими коллективами, принять участие в мастер-классах, кинопоказах и познакомиться с коллекциями югорских дизайнеров.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все российские регионы. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.