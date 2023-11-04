Лавров отметил востребованность турнира по футболу среди детских команд "Под флагом добра"

Министр иностранных дел России выразил убежденность в том, что состязания пройдут в дружеской обстановке, станут запоминающимся праздником для многочисленных участников и болельщиков

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на востребованность площадки международного турнира по футболу среди детских команд "Под флагом добра", способствующего популяризации здорового образа жизни и продвижению непреходящих ценностей спорта.

"Приветствую организаторов, участников и гостей XIV Международного турнира по футболу среди детских команд "Под флагом добра". Ежегодный турнир по праву стал востребованной площадкой, способствующей популяризации здорового образа жизни и продвижению непреходящих ценностей спорта. Расширяя контакты между представителями молодого поколения из разных стран, мероприятия, подобные вашему, заслуживают всяческой поддержки", - говорится в приветствии главы МИД РФ, размещенном на сайте российского дипведомства.

Лавров выразил убежденность в том, что состязания пройдут в дружеской обстановке, станут запоминающимся праздником для многочисленных участников и болельщиков. "И, разумеется, внесут вклад в поддержание славных традиций отечественного футбола, развитие физкультурного движения", - добавил он.

Глава МИД РФ пожелал организаторам, участникам и гостям турнира спортивной удачи, ярких впечатлений и хорошего настроения.