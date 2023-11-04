Первый в Подмосковье завод по сжиганию мусора запустят в марте-апреле

Он будет расположен в Воскресенском городском округе

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Первый в Подмосковье завод по переработке бытовых отходов в электроэнергию запустят в Воскресенском городском округе в марте-апреле 2024 года, три других подмосковных - во второй половине 2024 года, а завод в Казани - к концу 2025 года. Об этом заявила ТАСС заместитель председателя российского правительства Виктория Абрамченко.

"Вчера я посетила подмосковный завод в Свистягине. Данный комплекс мы будем запускать ориентировочно в марте-апреле следующего года. Первая тестовая партия отходов, которая может пройти через этот завод, будет уже в следующем году, в первом квартале. Три других в Подмосковье - третий и четвертый кварталы 2024 года, и завод в Казани будет запущен к концу 2025 года", - сказала Абрамченко.

По ее словам, на подмосковном заводе размещается уникальное отечественное оборудование - от турбины до фильтров по улавливанию твердых частиц после сжигания отходов. Комплекс по энергетической утилизации отходов и производству электрической энергии будет одним из современнейших по мировым оценкам, считает Абрамченко. Дальнейшее строительство подобных заводов нуждается в проработке.

"Мы попросили компанию "РТ-Инвест" вместе с губернаторами оценить целесообразность с учетом мнения жителей именно такого способа утилизации отходов. Для нас очень важен целевой показатель по сокращению захоронения отходов в два раза. Сократить захоронение можно либо через материальную утилизацию, то есть извлечение полезных фракций, либо через энергетическую утилизацию. Но энергетическая утилизация - сложный проект, связанный с функционированием энергетического рынка. Тут нужно всем взвешенно оценить строительство новых объектов: во-первых, с учетом мнения населения, во-вторых, с учетом возможностей энергетического рынка строительства новых объектов", - рассказала Абрамченко.

Компания "РТ-Инвест" строит четыре завода в Московской области, один в Татарстане. Отходы на них будут поступать после обязательной сортировки. Утилизировать планируют только те отходы, которые нельзя вовлечь во вторичный оборот. Сроки ввода заводов неоднократно переносились с 2021 года. Всего госкорпорация "Ростех" намерена построить 25 мусоросжигательных заводов.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Всего до 2030 года должны построить или реконструировать 868 предприятий по обращению с отходами. На обработку или сортировку планируют отправлять 100% бытовых отходов, из которых только 50% будут отправляться на захоронение. По состоянию на конец 2022 года доля отходов, направленных на обработку (сортировку), составляла 50,2%, на переработку - 12%.