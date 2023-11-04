РФ входит в первую тройку стран по числу медалей на международных олимпиадах школьников

Речь идет об олимпиадах по математике, астрономии, физике, химии, отметил глава Минпросвещения Сергей Кравцов

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Россия входит в тройку стран - лидеров по количеству золотых и серебряных медалей, полученных в международных олимпиадах для школьников по математике, астрономии, физике, химии. Об этом журналистам рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Мы входим в [первую] тройку стран мира по количеству золотых и серебряных медалей на международных олимпиадах по математике, астрономии, физике, химии. Все это говорит о высоком качестве нашего образования", - сказал он в кулуарах международной выставки-форума "Россия" в Москве на ВДНХ.

Ранее министерство сообщило, что, в частности, в этом году российские школьники завоевали четыре золотые медали на международной олимпиаде по информатике, три золотых и одну серебряную на олимпиаде по химии, пять золотых медалей на олимпиаде по физике, четыре - по математике.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Она организована для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.