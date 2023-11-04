Эксперт сообщил о росте числа научных волонтеров в России до 30 тыс.

Никита Марченков упомянул о планах сотрудничества с Минпросвещения в части информирования о проектах научного волонтерства в школах и перспективе создания региональных центров для добровольцев в этой сфере

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Количество волонтеров, участвующих в развитии исследовательской сферы РФ, увеличилось до 30 тыс. Об этом на международной выставке-форуме "Россия" сообщил ТАСС председатель Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию Никита Марченков.

"Научное волонтерство" - одна из инициатив плана мероприятий Десятилетия науки и технологий, проходящего в России в 2022-2031 годах. Помимо координационного совета вопросами развития направления также занимаются Ассоциация волонтерских центров, общество "Знание", Минобрнауки и некоторые другие ведомства.

"В прошлом году мы только начинали [работу по привлечению научных волонтеров], их было несколько тысяч. <…> На сегодняшний день в научном волонтерстве задействованы практически 30 тыс. человек. Несколько десятков проектов уже запущено. Это большой скачок, и сегодня у нас есть понимание, как развивать работу дальше", - сказал Марченков.

Он упомянул о планах сотрудничества с Минпросвещения РФ в части информирования о проектах научного волонтерства в школах и перспективе создания региональных центров для добровольцев в этой сфере, базой для которых могут выступить студенческие научные общества в вузах.

"Абсолютно точно мы не планируем останавливаться. Начали сотрудничество с Российским движением детей и молодежи, с самого начала нас поддерживает Ассоциация волонтерских центров. То есть уже сформирован большой костяк организаций, которые развивают это достаточно новое направление", - сказал Марченков.

Научные волонтеры, в частности, участвуют в проектах Русского географического общества, проходят опросы в рамках долговременных исследований психологов и фотографируют объекты культурного наследия для их последующей оцифровки, пояснил он.

Международная выставка-форум "Россия" начала работу 4 ноября на площадке ВДНХ в Москве. Мероприятие будет проходить до 12 апреля 2024 года. Она продемонстрирует достижения государства в различных отраслях экономики. Свои экспозиции представят все регионы России. Выставку также посетят гости из СНГ, Латинской Америки, арабского мира и других дружественных стран. ТАСС - генеральное информационное агентство выставки.