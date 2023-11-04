Объем инвестиций в центр биотехнологий в Мордовии составит порядка 20 млрд рублей

Глава республики Артем Здунов добавил, что регион планирует войти в программы "Приоритет-2030" и "Передовые инженерные школы"

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Порядка 20 млрд рублей будет вложено в федеральный биотехнологический центр в Мордовии. Об этом сообщил ТАСС глава республики Артем Здунов в кулуарах Международной выставки-форума "Россия".

В сентябре Здунов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле сообщил, что власти Мордовии рассчитывают создать федеральный биотехнологический центр для обеспечения лекарственной безопасности страны. Он также уточнил, что в этом году регион планирует войти в программы "Приоритет-2030" и "Передовые инженерные школы".

"[Центр биотехнологий] уже создан, мы его развиваем. <…> Порядка 20 млрд рублей объем инвестиций", - сказал собеседник агентства.

В Саранске расположен завод "Биохимик", который входит в группу компаний "Промомед". Предприятие работает в соответствии со стандартами GMP. "Мы делаем субстанции для антибиотиков, противовирусные препараты, резервные антибиотики", - пояснил Здунов.

По словам главы Мордовии, работа также ведется в школах. "У нас специальные программы, биотехнологические, для школьников", - отметил он.

Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ открылась 4 ноября. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвует 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция. ТАСС выступает генеральным информационным агентством Международной выставки-форума "Россия".