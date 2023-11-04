4 ноября, 11:25

Путину вручили значок "Юнармии"

© ТАСС/ Ruptly

Президент пообщался с представителями движения после церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Юнармейцы вручили президенту РФ Владимиру Путину значок всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия". С представителями движения глава государства коротко пообщался после церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади.

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"Уже будучи военными, наши юнармейцы не снимают значок "Юнармии" с кителя и носят его с другими наградами. Видя на груди юнармейца значок, становится очень гордо за наше движение. Разрешите и вам вручить наш значок", - сказал один из молодых людей, обращаясь к Путину.

"Красивый", - заметил президент, приоткрыв коробочку с этим подарком. Молодой человек рассказал, что этот значок "служит вечным символом братства и единения всех юнармейцев, где бы они ни находились". "Это будет особенно ценно для наших ребят, которые принимают участие в спецоперации", - добавил он, передавая президенту символ движения. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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