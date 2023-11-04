4 ноября, 11:25,
обновлено 4 ноября, 11:42

Путин поддержал строительство мечети в парке "Патриот"

Председатель ДУМ РФ Равиль Гайнутдин поблагодарил главу государства за поддержку инициативы возведения такой мечети

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назвал хорошей идеей строительство мечети в парке "Патриот" Вооруженных сил РФ в Подмосковье.

После церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Равиль Гайнутдин поблагодарил главу государства за поддержку инициативы возведения такой мечети. По словам муфтия, проект согласовали, и 4 ноября была получена соответствующая резолюция главы Минобороны РФ Сергея Шойгу. Гайнутдин пригласил Путина в конце ноября - начале декабря принять участие в церемонии открытия памятного камня на месте строительства.

"Хорошая идея, - сказал в ответ Путин. - Ребята вместе сражаются".

14 июня 2020 года в парке "Патриот" был освящен патриарший собор Воскресения Христова, имеющий статус главного храма Вооруженных сил РФ. В конце того же года председатель ДУМ РФ предложил построить там же и храмы других традиционных конфессий. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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