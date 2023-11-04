Путин обещал, что перечень необходимого военным медикам будет расширен

По словам участницы "Народного фронта" Анны Таран, не все вещи, которые требуются военным врачам, удается быстро передавать, поскольку они не имеют разрешительных документов

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин даст указание пересмотреть перечень товаров, которые нужны и могут использоваться для работы военными медиками в зоне проведения специальной военной операции.

Глава государства в День народного единства пообщался с участниками церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади. Одна из них - участница "Народного фронта" Анна Таран - попросила помощи президента. По ее словам, не все вещи, которые требуются военным врачам, удается быстро передавать, поскольку они не имеют разрешительных документов. "Это, например, армированный скотч, фонарики, фломастеры", - перечислила Таран. "Что нужно сделать, чтобы более комфортно шла работа? Расширить перечень?" - уточнил Путин. "Да, нужно изменить подход к закупке немедикаментов", - пояснила участница "Народного фонта".

"Может быть, списки всякие устарели давно, потому что когда их составляли, таких и товаров не было", - предположил глава государства. И дал обещание: "Хорошо-хорошо! Обязательно скажу [расширить перечень]".