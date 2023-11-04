4 ноября, 11:40

Порядка 400 плакатов украсили Москву ко Дню народного единства

На фасаде Госдумы установлены панно и флагштоки в цветах триколора, а у Совета Федерации - флаговые конструкции

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Около 400 плакатов украсили Москву ко Дню народного единства. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Читайте также
Эксплейнер
День народного единства: что мы отмечаем 4 ноября

"В общей сложности на городских билбордах и остановочных павильонах разместили почти 400 праздничных плакатов. Подготовлены тематические видеооткрытки, которые будут транслироваться на 30 цифровых экранах и медиафасадах на Новом Арбате, вечером 4 ноября на домах-книжках покажут поздравительный видеоролик", - сообщил заместитель Мэра Москвы Петр Бирюков.

Как отмечается в сообщении, были украшены входные группы зданий российского парламента на Охотном Ряду и Большой Дмитровке. На фасаде Госдумы установлены панно и флагштоки в цветах триколора, а у Совета Федерации - флаговые конструкции.

Вечером архитектурно-художественная подсветка будет работать в праздничном режиме, добавили в комплексе. 

Теги:
РоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация