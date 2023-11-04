Калининградский комбинат представил на выставке "Россия" рабочий макет янтарного карьера

Посетители павильона могут добыть, просеять и оставить себе на память кусочек янтаря

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Калининградский янтарный комбинат госкорпорации "Ростех" представил интерактивный макет янтарного карьера с настоящим янтарем и радиоуправляемым экскаватором на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе комбината.

Посетители павильона Калининградской области, где представлен макет, управляя моделью экскаватора с помощью пульта, могут добыть, просеять и оставить себе на память кусочек янтаря.

"Образ российской Балтики неразрывно связан с янтарем, с его добычей и превращением в ювелирные изделия и произведения искусства. Специально для выставки мы привезли 25 кг янтаря мелкой фракции размером 4-8 мм. Интерактивный макет позволит гостям получить представление о процессах извлечения камня из недр земли, прочувствовать энергию и тепло символа Калининградской области", - рассказала руководитель московского представительства Калининградского янтарного комбината Мария Журавель, слова которой приводятся в сообщении.

На территории Калининградской области сконцентрировано до 90% мировых запасов янтаря. Калининградский комбинат - единственное в РФ предприятие, ведущее его промышленную добычу.

Калининградская область также представила мультимедийный стенд для селфи с философом Иммануилом Кантом и велосипед для ознакомительной "поездки" по городам Калининградской области, паркам и Куршской косе. Есть продукция калининградских производителей и даже модели космических аппаратов, в разработке которых участвует опытное конструкторское бюро "Факел", сообщили в пресс-службе областного правительства.

Международная выставка-форум "Россия" началась 4 ноября на площадке ВДНХ в Москве и будет проходить до 12 апреля 2024 года. Свои экспозиции представят все регионы России. Выставку посетят гости из СНГ, Латинской Америки, арабских государств и других дружественных стран. Подготовка к событию заняла семь месяцев. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.