Путин рассказал, что ему понравился Луганск

По словам президента, там многое еще нужно будет сделать

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назвал Луганск хорошим городом, но отметил, что там многое еще нужно будет сделать.

Во время беседы главы государства с волонтерами после возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому одна из девушек, жительница ЛНР, пригласила Путина почаще приезжать в Луганск, отметив, что там сейчас все хорошо.

"Хороший город", - поделился впечатлениями Путин. Он отметил, что видел Луганск только из машины, но ему понравилось. Однако, продолжил президент, "много еще надо сделать".

Путин несколько раз посещал новые регионы РФ, в частности, в апреле он побывал в штабе нацгвардии "Восток" в Луганской Народной Республике.