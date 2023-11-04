КБР привлекает врачей в сельскую местность, выплачивая по 1,5 млн рублей на жилье

Глава региона Казбек Коков отметил, что этот механизм будет работать непрерывно

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) ввели региональные выплаты для врачей, готовых работать в сельской местности. Сумма выплаты для одного врача, предусмотренная по примеру программы "Земский доктор", составляет 1,5 млн рублей, сообщил ТАСС глава региона Казбек Коков на площадке международной выставки-форума "Россия".

"По одному из муниципальных районов привлекли пять специалистов, которым мы выплачиваем средства <...> из регионального бюджета <...> по 1,5 млн рублей. Этот механизм будет работать непрерывно, чтобы в те районы, где есть кадровый дефицит, привлекать врачей, чтобы у них был стимул", - сказал Коков.

О форуме

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все российские регионы. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.