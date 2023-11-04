Волгоградская и Нижегородская области организуют бесплатные туры для школьников

В рамках сотрудничества в течение года участниками бесплатных туристических поездок станут более 23 тыс. школьников

ВОЛГОГРАД, 4 ноября. /ТАСС/. Все десятиклассники - более 23 тыс. человек - Волгоградской и Нижегородской областей поучаствуют в бесплатных туристических поездках в 2024 году в рамках первого заключенного на форуме "Россия" соглашения между двумя регионами. Об этом сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области.

"В год празднования юбилея Сталинградской Победы и в День народного единства администрация Волгоградской области и правительство Нижегородской области заключили договор о реализации межрегионального патриотического туристско-образовательного проекта "Уроки с путешествием" - подписи поставили губернаторы Андрей Бочаров и Глеб Никитин. Соглашение между двумя регионами стало первым из подписанных на полях масштабного форума "Россия" на ВДНХ", - говорится всообщении.

Уточняется, что в рамках сотрудничества в течение года участниками бесплатных туристических поездок станут более 23 тыс. школьников - все десятиклассники двух областей. Партнером проекта выступает ОАО "РЖД". В путешествии на поезде ребят ждут интерактивные уроки истории, по прибытии - насыщенные экскурсионные программы с посещением знаковых исторических мест, ключевых музейных площадок. Сопровождать школьников будут учителя истории и обществознания, классные руководители. На месте с группами будут работать волонтеры проекта: в Волгоградской области подготовку прошли уже около 100 человек - инструктаж провели эксперты сфер образования и туризма.

"Сохранение исторической памяти, исторической правды, исторического наследия - важнейшая задача на все времена. Уверен, что дети Нижегородской области, когда прибудут на территорию легендарного непокоренного Сталинграда, проникнутся всей глубиной той истории, которая там вершилась", - цитирует пресс-служба волгоградского губернатора Андрея Бочарова.