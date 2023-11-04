Калужская область планирует увеличить турпоток в 2023 году до 4 млн человек

В 2022 году турпоток в регионе достиг 3,3 млн человек

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Калужские власти рассчитывают на увеличение турпотока в регион по итогам 2023 года на более чем 20%, ожидается порядка 4 млн человек, сообщил ТАСС глава региона Владислав Шапша на полях выставки-форума "Россия".

"В этом году у нас по 4 млн туристов будет. Вы знаете, что у нас есть и объекты музейные, в частности Музей космонавтики. Есть святые места, монастыри, более 200 храмов, среди них известны Оптина пустынь, Пафнутьев-Боровский монастырь, Тихонова пустынь и Черноостровский монастырь - это большая история. Туризм - это же не только созерцание, это еще вопросы, связанные с передвижением", - сказал Шапша.

В 2022 году турпоток в регионе достиг 3,3 млн человек. Шапша отметил, что в мае 2024 года в национальном парке "Угра" открывается участок большой туристической тропы протяженностью более 200 км. "Прошел 52 км по туристической тропе, мы этот участок откроем. Тропа будет для пеших и велосипедных прогулок", - уточнил губернатор.

Для участка туристического маршрута создадут военно-исторический аудиогид, в том числе о территории Угра-Фронт, сообщала ТАСС руководитель агентства по развитию туризма Калужской области Дарья Чахова. Он дополнит информационное сопровождение для туристов и посетителей парка "Угра", позволит получить экскурсионное сопровождение в любое время и не подстраивать свое посещение тропы под определение дни и часы работы экскурсоводов.

Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ открылась 4 ноября. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. В ней будут участвовать 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция. ТАСС выступает генеральным информационным агентством международной выставки-форума "Россия".