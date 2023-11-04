В КБР в 2025 году заработает индустриально-технологический IT-парк

Проект планируется реализовать с участием частных инвесторов и института развития АО "Кавказ.РФ"

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. В Кабардино-Балкарии (КБР) появится первый индустриально-технологический парк (IT-парк) в первой половине 2025 года, сообщил ТАСС глава региона Казбек Коков на площадке международной выставки-форума "Россия".

Ранее сообщалось, что в регионе создадут IT-парк, основная задача которого - развитие стартапов и подготовка специалистов для данной отрасли. Проект планируется реализовать с участием частных инвесторов и института развития АО "Кавказ.РФ".

"Все документы подготовлены, идет вопрос с землей во взаимодействии с федеральным центром. <...> По земле вопрос будет решен до конца года, далее пойдет строительство, это сложный процесс. Запуск, по планам, будет в первой половине 2025 года", - рассказал Коков.

Он подчеркнул, что выставка-форум "Россия" создана для того, чтобы показать россиянам многообразие страны. "Цель, которую закладывали, - достигнута. Мы сегодня видим уже миллионы людей здесь, они через эту выставку познают регионы, не выходя из ВДНХ. Мы хотим показать многообразие своей природы, национальную составляющую, национальный колорит и, конечно же, достижения в промышленности, в сельском хозяйстве", - отметил глава КБР.

О форуме

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все российские регионы. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.